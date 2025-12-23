Bu oyun yakışmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği karşısında alınan 4-3'lük mağlubiyet sonrasında şunları söyledi: "İlk duran topta golü yedik. Hafta içinde neye dikkat çektiysek o oldu. Mağlubiyet üzücü. Bize hiç yakışmayan bir oyun. Kabul edilebilir bir şey değil. 90 dakika boyunca birçok şey konuşulabilir ama bizim adımıza bu maçta olumlu konuşacağım tek şey üç gol atmamız. Sakatlık olmasın dedim. Savic sakatlandı.

Bu mağlubiyeti üstüme alıyorum.

TOP BİZDEYKEN SAKİN KALMALIYDIK

İki oyuncunun eksik oluşu takımın oyun gücünü düşüşe geçirdiği bariz.

Büyük takımlarda oynamanın baskısı olmayacak mı?

Olacak. Biz bunu kaldıramazsak işimiz zor. Top bizdeyken sakin kalmalıydık.

Çok daha iyi oynamamız lazım. Tam 2-2 oldu döner dediğimiz anlamda gol yedik. Faulü, korneri kabul etmiyorum. Bir şey çok şeyi değiştiriyor. Herkes tarafından övgü almadık mı? Saygıyı hak etmedik mi? Saygıyı kaybetmemek için bu tarz maçları kazanmalıyız.

İlk yarıda yapabildiğimizin en iyisini yaptık.

PINA'DAN 3. ASİST

Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina skora katkı verdi. 23 yaşındaki oyuncu ilk golde Felipe Augusto'ya asist yaptı. Fatih Karagümrük'le İstanbul'da oynanan karşılaşmada 2 gol pası veren Pina, böylece Süper Lig'deki asist sayısını 3'e çıkardı.

HATALAR YAPTIK

Trabzonspor'un savunmacısı Arseniy Batagov, maçın ardından konuştu. Ukraynalı yıldız, "Duran toplarda sıkıntı çektik. Bu tür maçlarda duran toptan gol yemek zor duruma sokabiliyor.

Son maçlarda puanlar kaybettik, ama genel anlamda iyi bir ilk yarı geçirdik.

3'üncü sıradayız, bundan dolayı mutluyuz" dedi.

AUGUSTO YETMEDİ

Onuachu'nun yokluğunda Trabzonspor'un gol ayağı olarak ileri uçta Gençlerbirliği maçına başlayan Felipe Augusto, karşılaşmayı dubleyle tamamladı. İlk golünü 45+2'de atan Brezilyalı oyuncu, 50'de de skoru 2-2'ye getirdi. Ligde 3 maç sonra ağları havalandıran sambacı, ligdeki gol sayısını da 8'e çıkardı. Ancak Augusto'nun bu golleri Trabzonspor'un puan almasına yetmedi.

MUÇI ALEV ALDI

Son haftaların parlayan yıldızı Ernest Muçi, Gençlerbirliği maçını da boş geçmedi.

Augusto'ya ikinci golün asistini yapan Arnavut yıldız, penaltıdan ağları havalandırdı.

24 yaşındaki futbolcu, son 5 karşılaşmada 7 gol, 2 asistlik müthiş performansıyla tam 9 gole katkı yaptı.

DİYADİN'DEN TEBRİK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, oyuncularını tebrik etti. Deneyimli teknik adam, "3 başkan, 3 teknik direktör değişti. Son başkanımız oyuncuların bazı taleplerini yerine getirdi. Tongya'yı kanattan içeri çektik ve rakip orta sahaya 3 oyuncuyla baskı yaptık" dedi.

ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN

Gazze'de uzun süredir tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmayan Trabzonspor Kulübü'nden anlamlı çağrı... Bordo- mavili futbolcular seremoniye, "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıktı. Bu arada kulüpten yapılan açıklamada, Filistin'de yaşanan zulme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 08.30'da İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe tüm vatandaşlar davet edildi.