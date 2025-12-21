CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan Yusuf Sarı sürprizi! Tekke'den transfere yeşil ışık

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor yönetimi, daha önce de bordo-mavili formayı giyen Yusuf Sarı’yı yeniden kadroya katmak için devre arasında Başakşehir ile temas kurmaya hazırlanıyor. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 06:50
Teknik direktör Fatih Tekke, yurt içi transferine de yeşil ışık yakmış ve "Olabilir" demişti. Gündeme gelen isimlerden birisi de Yusuf Sarı. 2019-2022 yılları arasında bordo mavili formayı giyen 27 yaşındaki sağ kanat transfer listesine eklenmiş durumda. Sol kanat ve forvette de oynayabilen 1.68 boyundaki futbolcunun Başakşehir ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Değeri 3.5 milyon euro olan Yusuf, Trabzonspor formasıyla çıktığı 69 maçta 5 gol atmış ve 6 da asist yapmıştı. Tekke'nin alternatifli kadro için istediği tecrübeli futbolcu için devre arasında İstanbul ekibiyle iletişime geçilmesi bekleniyor. Tekke'nin yetenekli ve oldukça hızlı bir futbolcu olan Yusuf Sarı'yı kadrosunda görmek istediğini dile getirildi. Bu sezon 9 Süper Lig maçına (637 dakika) çıkan Sarı, 2 asist yaptı.

