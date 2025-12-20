CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Üretken Fırtına

Üretken Fırtına

Süper Lig’de bu sezon Trabzonspor’un rakip filelere gönderdiği 30 golde 8 farklı oyuncunun imzası bulunuyor. Onuachu zirvede, onu Augusto ve Muçi takip etti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Üretken Fırtına

Fırtına, bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında ürettiği gollerle dikkat çekiyor. Bordo-mavililerin dış sahada kaydettiği 13 gol, 4 oyuncunun imzasını taşıdı. Deplasman gollerinin büyük bölümünü Onuachu (4), Augusto (4) ve Muçi (4) attı. Bu isimleri 1 golle Sikan takip etti. Pazartesi deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fırtına'da Paul Onuachu'nun eksikliğini Felipe Augusto ve Muçi'nin kapatması bekleniyor.

Ligde 16 maça çıkan Fırtına, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 35 puan topladı. Attığı 30 gole karşılık kalesinde 16 gol gören Karadeniz devi, G.Saray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde zirve takibini sürdürüyor.

