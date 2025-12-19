Nwakaeme geri dönüyor

Trabzonspor'da ara transfer döneminde kadroya katılan ilk isim Anthony Nwakaeme olacak. Sezon başında lisansı askıya alınan yıldız isim, 2 Ocak'tan itibaren yeniden takıma katılacak.

FATİH TEKKE DOĞRULADI

Karadeniz devi sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle sözleşmesini askıya aldığı Nwakaeme'nin lisansını 2 Ocak'ta aktif edecek ve Nijeryalı oyuncuyu Süper Kupa maçına yetiştirecek. Teknik Direktör Fatih Tekke de bu durumu doğrulayarak, "Nwakaeme bizimleydi ve o tarihte de bizimle olacak" dedi. Deneyimli yıldız bu sezon sadece ligin ilk haftasındaki Kocaeli maçında forma giymişti.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Anthony Nwakaeme, Trabzonspor tarihinde çok önemli başarılara imza attı. Nijeryalı futbolcu 2018-2022 ve 2024-2025 dönemlerinde bordo-mavili formayla 173 maça çıkarken, 49 gol attı, 45 asist yaptı. Nwakaeme 2021- 22'deki şampiyonlukta ciddi pay sahibiydi. Başarılı isim, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları da kazandı.

TAKIM ARKADAŞLARI ÇOK SEVİYOR

Trabzonspor'da takım içerisinde çok sevilen Anthony Nwakaeme, liderliği ve deneyimiyle kaptanlık görevini de üstleniyor. Kadroda yer almamasına rağmen maçlarda soyunma odasına gelen ve arkadaşlarına moral aşılayan Nwakaeme, teknik heyetin de güvendiği isimlerin başında yer alıyor.