Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Melih yoklaması

Melih yoklaması

Fatih Tekke'nin "Net transferler yapmalıyız" sözlerinin ardından Trabzonspor'da gözler takviyelere çevrildi. Yabancı kontenjanı nedeniyle yönetimin, yerli oyuncu alternatiflerini de değerlendirdiği biliniyor. Bu doğrultuda yönetimin, Konyaspor forması giyen Melih İbrahimoğlu için nabız yokladığı öğrenildi. Merkez orta sahada görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, ihtiyaç halinde 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da oynayabiliyor. Bu sezon ligde 16 maça çıkan Melih, 1 asist üretti. Konya ile sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Market değeri 1.5 milyon euro.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
