Adalı’dan Muçi sözleri

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor'a kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulübün oyuncunun bonservisini alıp almayacağına dair sorulara yanıt veren Adalı, "Şartları mukavelesinde yazıyor. Mukavele gerçekleşirse, transferi gerçekleşir. Mukavelesinin haricinde bir alternatifi yok" dedi.
