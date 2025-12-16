CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Muçi kasırgası

Muçi kasırgası

Ernest Muçi Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 6 gol kaydederek seriye devam etti. Kariyerinde ilk kez üst üste 4 müsabakada da gol attı, en skorer dönemine ulaşmayı bildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muçi kasırgası

Bordo-mavililerin son haftalardaki golcü ismi Ernest Muçi, Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan 24 yaşındaki 10 numara, eski takımına karşı 1 gol atarak ligdeki gol sayısını 6'a yükseltti. Arnavut oyuncu, Karadeniz devinin ligde oynadığı 16 mücadelenin 12'inde 625 dakika sahada kaldı. Ligin 5. haftasında Trabzonspor'un, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu maçta ilk kez bordo-mavili formayı giymiş ve söz konusu mücadelenin ardından geçen 8 haftalık bölümde katkı sunamamıştı. Özellikle son haftalarda yakaladığı başarılı grafikle öne çıkan Muçi, son 6 haftada kaydettiği 6 golle şimdiden ligdeki en skorer sezonuna ulaştı.

GOL ATMAYA DEVAM EDİYOR

Muçi, 13. haftada 4-3 kazanılan Başakşehir maçında 2, 14. haftada 3-1 galip gelinen Konyaspor mücadelesinde 1, İzmir'de 2-1'lik skorla 3 puana uzanılan Göztepe müsabakasında 2 kez ağları havalandırırken, Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol atma başarısı gösteren Arnavut futbolcu; KF Tirana, Legia Varşova ve Beşiktaş'ta toplam 171 maça çıkmış ama bunu başaramamıştı.

6 GOLE EN HIZLI ULAŞTIĞI SEZON

Muçi, bu sezon hariç 6 gol barajını Arnavut ekibi KF Tirana'da 2, Polonya temsilcisi Legia Varşova'da da 1 kez geçti. Muçi, 6 gole en hızlı ulaştığı dönemi ise Trabzonspor'da yaşadı. 2019-20'de Tirana ile 20 maçta 7 gol, 1 asist yapan başarılı futbolcu, 2020-21'de sezonunda yine Arnavut takımıyla 20 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 2022-23'te Legia ile 32 mücadeleye çıktı, 30 maçta 5 gol attı. Trabzonspor'da ise henüz 12 müsabakada 6 gol attı.

10 PUANA DİREKT KATKI

Muçi, Trabzonspor'un kazandığı 10 puana direkt katkı sağladı. Başakşehir, Konya ve Göztepe maçlarıyla 9 puan toplayan Fırtına, Beşiktaş derbisinde de 1 puan elde etti. 24 yaşındaki futbolcu 4 haftada kazanılan 10 puanda büyük pay sahibi oldu.

REKLAM - İdefix
Cimbom'un yeni orta sahası Premier Lig'den!
DİĞER
Süper Lig’de 16. hafta sonrası güncel puan durumu! Galatasaray zirvede, düşme hattı karıştı
Başkan Erdoğan'dan nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı
G.Saray'dan yerli operasyonu! 2 transfer birden
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Madrid'de gol sesi çıkmadı! Madrid'de gol sesi çıkmadı! 01:09
Madrid'de gol sesi çıkmadı! Madrid'de gol sesi çıkmadı! 01:06
Old Trafford’da gol düellosu! Old Trafford’da gol düellosu! 01:03
Old Trafford’da gol düellosu! Old Trafford’da gol düellosu! 01:02
Roma evinde Como'yu tek golle geçti! Roma evinde Como'yu tek golle geçti! 00:44
Roma evinde Como'yu tek golle geçti! Roma evinde Como'yu tek golle geçti! 00:43
Daha Eski
F.Bahçe Sörloth için bir servet harcayacak! F.Bahçe Sörloth için bir servet harcayacak! 00:21
F.Bahçe'den net galibiyet! F.Bahçe'den net galibiyet! 00:21
Tedesco: Bizler de insanız Tedesco: Bizler de insanız 00:21
Atan’dan sert VAR tepkisi! Atan’dan sert VAR tepkisi! 00:21
F.Bahçe'ye 2 isimden kötü haber! F.Bahçe'ye 2 isimden kötü haber! 00:21
F.Bahçe'nin takibi sürüyor! İşte puan durumu F.Bahçe'nin takibi sürüyor! İşte puan durumu 00:21