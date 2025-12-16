Muçi kasırgası

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bordo-mavililerin son haftalardaki golcü ismi Ernest Muçi, Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan 24 yaşındaki 10 numara, eski takımına karşı 1 gol atarak ligdeki gol sayısını 6'a yükseltti. Arnavut oyuncu, Karadeniz devinin ligde oynadığı 16 mücadelenin 12'inde 625 dakika sahada kaldı. Ligin 5. haftasında Trabzonspor'un, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu maçta ilk kez bordo-mavili formayı giymiş ve söz konusu mücadelenin ardından geçen 8 haftalık bölümde katkı sunamamıştı. Özellikle son haftalarda yakaladığı başarılı grafikle öne çıkan Muçi, son 6 haftada kaydettiği 6 golle şimdiden ligdeki en skorer sezonuna ulaştı.

GOL ATMAYA DEVAM EDİYOR

Muçi, 13. haftada 4-3 kazanılan Başakşehir maçında 2, 14. haftada 3-1 galip gelinen Konyaspor mücadelesinde 1, İzmir'de 2-1'lik skorla 3 puana uzanılan Göztepe müsabakasında 2 kez ağları havalandırırken, Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol atma başarısı gösteren Arnavut futbolcu; KF Tirana, Legia Varşova ve Beşiktaş'ta toplam 171 maça çıkmış ama bunu başaramamıştı.

6 GOLE EN HIZLI ULAŞTIĞI SEZON

Muçi, bu sezon hariç 6 gol barajını Arnavut ekibi KF Tirana'da 2, Polonya temsilcisi Legia Varşova'da da 1 kez geçti. Muçi, 6 gole en hızlı ulaştığı dönemi ise Trabzonspor'da yaşadı. 2019-20'de Tirana ile 20 maçta 7 gol, 1 asist yapan başarılı futbolcu, 2020-21'de sezonunda yine Arnavut takımıyla 20 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 2022-23'te Legia ile 32 mücadeleye çıktı, 30 maçta 5 gol attı. Trabzonspor'da ise henüz 12 müsabakada 6 gol attı.

10 PUANA DİREKT KATKI

Muçi, Trabzonspor'un kazandığı 10 puana direkt katkı sağladı. Başakşehir, Konya ve Göztepe maçlarıyla 9 puan toplayan Fırtına, Beşiktaş derbisinde de 1 puan elde etti. 24 yaşındaki futbolcu 4 haftada kazanılan 10 puanda büyük pay sahibi oldu.