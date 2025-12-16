Bir günde 11 milyon TL ciro

Bordo mavili taraftarlar, Beşiktaş derbisi öncesi TS Club'lar taraftar akınına uğradı. Edinilen bilgilere göre, yalnızca Trabzon'daki TS Club mağazası tek günde 6 milyon TL ciro yaptı. Türkiye genelindeki tüm mağazalarla birlikte toplam ciro ise 11 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakamlar, son dönemlerin en yüksek gelirleri oldu.
