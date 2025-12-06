Bize uygun futbolcular bulacağız

Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projelerden Sorumlu Üye olarak görev yapan Mustafa Cem Aşık, kulübün geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Aşık, "Portekiz, Hollanda ve Belçika kulüpleri bizim için önemli örnekler. Çünkü onlar düşük bütçelerle büyük başarılar elde ediyor. Sırrı çok basit: Doğru sistem, doğru planlama ve şehrin ruhuna uygun oyuncu profili. Trabzon olarak DNA'mıza uygun isimleri bulmalıyız. Trabzon insanının DNA'sında mücadele var, dik durmak, inat ve inanç var. Bu şehirde herkes o ruhtan beslenir. Buna uygun, coşkulu, yerinde duramayan isimlerin olduğu kadro hem bugünü hem de kulübümüzün yarınını kurtarır."

BAŞKAN DOĞAN'IN VİZYONU

"Gelirlerimiz, yarıştığımız rakiplerimizin çok gerisinde" diyen Aşık, "Kulüp gelir gider dengesinde her ay 5-6 milyon euro açık veriyor. Eğer bunu karşılayacak gelir getirici projeler üretmezseniz, Uğurcan, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Yazıcı örneklerindeki gibi altyapıdan futbolcu yetiştirip, geliştirip onlardan gelir elde etmezseniz, her yıl borç en az 70 milyon euro artar. Tek çözüm var, sürdürülebilir finansal yapı. Başkanımız Ertuğrul Doğan büyük bir vizyona sahip" dedi.