CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Bize uygun futbolcular bulacağız

Bize uygun futbolcular bulacağız

Mustafa Cem Aşık: Trabzon insanının DNA’sında mücadele var, dik durmak, inat ve inanç var. Bu şehirde herkes o ruhtan beslenir. Bu tür futbolcular almamız gerek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bize uygun futbolcular bulacağız

Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projelerden Sorumlu Üye olarak görev yapan Mustafa Cem Aşık, kulübün geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Aşık, "Portekiz, Hollanda ve Belçika kulüpleri bizim için önemli örnekler. Çünkü onlar düşük bütçelerle büyük başarılar elde ediyor. Sırrı çok basit: Doğru sistem, doğru planlama ve şehrin ruhuna uygun oyuncu profili. Trabzon olarak DNA'mıza uygun isimleri bulmalıyız. Trabzon insanının DNA'sında mücadele var, dik durmak, inat ve inanç var. Bu şehirde herkes o ruhtan beslenir. Buna uygun, coşkulu, yerinde duramayan isimlerin olduğu kadro hem bugünü hem de kulübümüzün yarınını kurtarır."

BAŞKAN DOĞAN'IN VİZYONU

"Gelirlerimiz, yarıştığımız rakiplerimizin çok gerisinde" diyen Aşık, "Kulüp gelir gider dengesinde her ay 5-6 milyon euro açık veriyor. Eğer bunu karşılayacak gelir getirici projeler üretmezseniz, Uğurcan, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Yazıcı örneklerindeki gibi altyapıdan futbolcu yetiştirip, geliştirip onlardan gelir elde etmezseniz, her yıl borç en az 70 milyon euro artar. Tek çözüm var, sürdürülebilir finansal yapı. Başkanımız Ertuğrul Doğan büyük bir vizyona sahip" dedi.

F.Bahçe'de Sörloth heyecanı! Önümüzdeki hafta...
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor
DİĞER
Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı...
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Tedesco'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin 11'i
Samsunspor'dan Yunus Akgün paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan penaltı isyanı! Buruk'tan penaltı isyanı! 00:53
F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! 00:53
Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! 00:53
G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! 00:53
RAMS Park'ta penaltı itirazları! RAMS Park'ta penaltı itirazları! 00:53
Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:53
Daha Eski
Lider evinde son nefeste! Lider evinde son nefeste! 00:53
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! 00:53
G.Saray’da Lemina şoku! G.Saray’da Lemina şoku! 00:53
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! 00:53
UEFA'dan Duran'a şok ceza! UEFA'dan Duran'a şok ceza! 00:53
G.Saray'dan Salah bombası! G.Saray'dan Salah bombası! 00:53