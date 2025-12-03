Trabzonspor'da hedef 10. kupa! İşte Fatih Tekke'nin ilk 11 kararı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü ilk sınavına çıkıyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda bugün Birinci Lig ekibi Vanspor'u konuk edecek Fırtına, bu sezon kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek. En son 2019-20'de Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak. Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-75'te final oynama başarısı gösteren Karadeniz devi, toplam 17 final karşılaşmasının 9'unda mutlu sona ulaştı.

FİNALLERDEKİ ZAFERLER

Trabzonspor , ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı. İlk kez 1976-77'de Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Fırtına, 1977- 78'de Adana Demir, 1983- 84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursa, 1994-95'te Galatasaray, 2002-03 ve 2003-04'te Gençlerbirliği, 2009-10'da Fenerbahçe, 2019-20'de de Alanya karşısında finali kazanmıştı.

SON 2 SEZONUN FİNALİSTİ

Fırtına, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi. 2023-24 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu. Karadeniz devi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.

BÜYÜK ROTASYON

Fatih Tekke'nin Vanspor maçında, pazar günkü Göztepe sınavını düşünerek büyük bir rotasyona gitmesi bekleniyor. Onana, Pina, Batagov, Zubkov, Onuachu gibi isimlerin sahada olmayacağı öğrenildi. Tekke, kalede Onuralp, savunmada Baniya-Serdar, sol bekte Arif, ortada Ozan, hücumda ise Sikan ve Cihan gibi oyunculara görev vermesi planlanıyor. Ligdeki Göztepe mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Ouali ile maç ritmini artırması için Bouchouari'nin ilk 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor.

DÖRT EKSİK VAR

Bordo-mavili takımda Vanspor maçı öncesi 4 futbol yok. Sakatlıkları bulunan Vişça, lisansı aktif edilmeyen Nwakaeme ve cezalı olan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan bugün forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR-VANSPOR FK MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Onuralp, Mustafa, Okay, Baniya, Arif, Oulai, Bouchouari, Cihan, Muçi, Olaigbe, Sikan

Vanspor: Çağlar, Erdi, Jevsenak, Medeni, Mitros, Traore, Jefferson, Regis, Mehmet, Erdem, Cedric