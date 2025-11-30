CANLI SKOR ANA SAYFA
Yıkıcı güç Onuachu

Yıkıcı güç Onuachu

43’te penaltı ile skoru eşitleyen Paul Onuachu, 50’de bir kez daha sahne aldı ve 14 maçta 11 gole ulaştı. Krallık yarışında zirvede tek başına kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 06:50
Yıkıcı güç Onuachu

Bordo mavili takımın gol canavarı Paul Onuachu durdurulamıyor. Geçen hafta Başakşehir filelerini penaltıdan sarsan Nijeryalı forvet dün tam anlamıyla şov yaptı. 43. dakikada Ernest Muçi'nin ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen 2.01 boyundaki yıldız kendi soluna doğru yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. Bu golle birlikte Onuachu kariyerinde kullandığı 24 penaltının 22'sini gole çevirmeyi başarmış oldu.

İNANILMAZ SERİ: 4 YILDIR PENALTI KAÇIRMIYOR

Onuachu 4 yıldır kullandığı penaltı vuruşlarının da hepsini ağlara gönderdi. 51. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nijeryalı yıldız şık bir çalımla önünü boşalttı ve sağ köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 resmi maça çıkan Onuachu 11 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Gol krallığı yarışında zirveye çıkan 31 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor formasıyla 39 maçta 28 gol ve 5 asiste ulaştı.

Yunus Emre SEL

VISCA'YI UNUTMADI

Paul Onuachu, dün attığı penaltı golünün ardından geçen hafta Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanann ve ameliyat geçiren takım arkadaşı Edin Vişça'yı unutmadı. Nijeryalı yıldız, kenara gelerek Boşnak sağ kanadın formasını kaldırdı.

'BİZ BİR AİLE TAKIMIYIZ'

Onuachu: Gol krallığında zirveye çıktım, bu durum iyi hisettiriyor. Golü yedikten sonra uyandık. Takım iyi savaştı. Golü yedikten sonra kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Bu takım büyük işler başarabileceğini gösterdi. Biz bir aile takımıyız. Birlikte oynadığım arkadaşlarım, onlar gol attığında kendim atmış kadar seviniyorum. Bütün takım iyiydi.

