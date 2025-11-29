Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın cumartesi fikstüründe oynanacak karşılaşmaların VAR ve AVAR hakemleri Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Dört maçın video yardımcı hakem kadroları netleşirken günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor–Konyaspor müsabakasının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, AVAR hakemi ise Candaş Elbil oldu.
Günün maçlarında görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri şöyle:
ÇAYKUR RİZESPOR – KAYSERİSPOR
VAR: Onur Özütoprak
AVAR: Serkan Çimen
GAZİANTEP FK – EYÜPSPOR
VAR: Bülent Birincioğlu
AVAR: Anıl Usta
KASIMPAŞA – BAŞAKŞEHİR
VAR: Emre Malok
AVAR: Suat Güz
TRABZONSPOR – KONYASPOR
VAR: Ömer Faruk Turtay
AVAR: Candaş Elbil