Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın cumartesi fikstüründe oynanacak karşılaşmaların VAR ve AVAR hakemleri Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Dört maçın video yardımcı hakem kadroları netleşirken günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor–Konyaspor müsabakasının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, AVAR hakemi ise Candaş Elbil oldu.

Günün maçlarında görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri şöyle:

ÇAYKUR RİZESPOR – KAYSERİSPOR

VAR: Onur Özütoprak

AVAR: Serkan Çimen

GAZİANTEP FK – EYÜPSPOR

VAR: Bülent Birincioğlu

AVAR: Anıl Usta

KASIMPAŞA – BAŞAKŞEHİR

VAR: Emre Malok

AVAR: Suat Güz

TRABZONSPOR – KONYASPOR

VAR: Ömer Faruk Turtay

AVAR: Candaş Elbil