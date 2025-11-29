CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın ve 11'ler!

Trabzonspor-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın ve 11'ler!

Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor’u ağırlıyor. Papara Park’ta oynanacak mücadele için taraftarlar heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. İşte, Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı bilgileri!

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 19:03 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 19:10
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın ve 11'ler!

''Trabzonspor - Konyaspor maçı bu akşam mı? Saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda?" soruları bugün futbol gündeminin en çok arananları arasında yer alıyor. Süper Lig'in 14. haftasında bordo-mavililer, Papara Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak. Sezonun istikrarlı takımlarından olan Trabzonspor, ligde topladığı 28 puanla 3. sırada yer alıyor ve iç sahada galibiyet hedefliyor. Rakibi Konyaspor ise 15 puanla 10. sırada bulunuyor ve güçlü deplasman oyunu ile sürpriz peşinde. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? TS maçı canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Okay, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Utku, Guilherme, Jin-ho Jo, Melih, Morten, Bardhi, Muleka, Umut.

Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

TRABZONSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcı hakemleri Süleyman Özay ve Bilal Gölen dördüncü hakem ise İlker Yasin Avcı oldu.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇININ VAR HAKEMİ

Trabzonspor-Konyaspor müsabakasının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, AVAR hakemi ise Candaş Elbil oldu.

REKLAM - D&R
G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
İmralı görüşmelerine sabotaj: Türkiye barış için adım attı PKK tehditle karşılık verdi
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
Derbi öncesi flaş Ederson iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 18:45
Katar'da sprint yarışının galibi Piastri! Katar'da sprint yarışının galibi Piastri! 18:28
"Daha iyi olacağımızı söyleyebilirim" "Daha iyi olacağımızı söyleyebilirim" 18:24
Serikspor deplasmanda galip! Serikspor deplasmanda galip! 18:19
G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 18:07
Süper Lig ekibinde istifa! Süper Lig ekibinde istifa! 17:25
Daha Eski
Alp Aksoy açılış yarışını kazandı! Alp Aksoy açılış yarışını kazandı! 16:29
Kayseri’den altın değerinde galibiyet! Kayseri’den altın değerinde galibiyet! 16:26
Ogier 9. kez dünya şampiyonu! Ogier 9. kez dünya şampiyonu! 16:04
G.Saray'dan nefes kesen maçta kritik zafer! G.Saray'dan nefes kesen maçta kritik zafer! 15:56
Iğdır FK’dan başkentte kritik zafer! Iğdır FK’dan başkentte kritik zafer! 15:51
Trabzonspor-Konyaspor maçı bilgileri! Trabzonspor-Konyaspor maçı bilgileri! 15:49