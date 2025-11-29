Trabzonspor-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın ve 11'ler!

''Trabzonspor - Konyaspor maçı bu akşam mı? Saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda?" soruları bugün futbol gündeminin en çok arananları arasında yer alıyor. Süper Lig'in 14. haftasında bordo-mavililer, Papara Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak. Sezonun istikrarlı takımlarından olan Trabzonspor, ligde topladığı 28 puanla 3. sırada yer alıyor ve iç sahada galibiyet hedefliyor. Rakibi Konyaspor ise 15 puanla 10. sırada bulunuyor ve güçlü deplasman oyunu ile sürpriz peşinde. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? TS maçı canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Okay, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Utku, Guilherme, Jin-ho Jo, Melih, Morten, Bardhi, Muleka, Umut.

Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

TRABZONSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcı hakemleri Süleyman Özay ve Bilal Gölen dördüncü hakem ise İlker Yasin Avcı oldu.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇININ VAR HAKEMİ

Trabzonspor-Konyaspor müsabakasının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, AVAR hakemi ise Candaş Elbil oldu.