Fatih Tekke: Mecbur kadroya aldık

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 19:51
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavili ekipte mücadele öncesi teknik direktör Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"MECBUR KADROYA ALDIK"

"Tercih değil. Savic sakatlandı, Edin'i kaybettik. Felipe ve Tim'den olumlu dönüş olmadı. Mecbur kadroya aldık. Oyunun son bölümünde risk almamız gerekirse ve oyuncu evet derse belki ama çok kullanmak istemiyoruz. Tim ve Felipe'yi sakat olarak söyleyebiliriz. Savic ve Edin yok, eksiğimiz çok. Cezalı genç oyuncularımız var. Birçok takımda oluyor. Evimizde oynuyoruz. Oynayan oyuncular, ellerinden geleni yapacaklar ve kazanmak istiyoruz."

"Şu ana kadar gayet iyi geldik. Derbiyi, diğer maçları düşündüğümüzde kazanırsak çok büyük moral olacak."

"Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. İsteğimiz, reaksiyonumuz iyi olmalı. Sabırlı olmalıyız. Duran top vermemeliyiz. Zor bir maç olacak ama baskı hızlarımız iyi olmalı, olmazsa sıkıntı çekeriz. Kendi oyununu oynamaya çalışan bir Trabzonspor göstermek ve kazanmak istiyoruz."

"Şu ana kadar verilen mücadele çok iyi. Bugün de bu bir şans. Karşımızdaki takımın hocasının yeni olması, oyun şablonlarının tam oturmamış olması bir şans. Yeni oyuncular için de şans. İnşallah kazanırız."

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
