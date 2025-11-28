CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Fatih 'Sultan' Tekke farkı! 2023'ten sonra...

Trabzonspor'da Fatih 'Sultan' Tekke farkı! 2023'ten sonra...

Trabzonspor'da Fatih Tekke göreve geldiği günden bu yana dikkat çeken istatistiğe imza attı. Bordo mavililerde 2023 yılı sonrası başkan Ertuğrul Doğan döneminin en başarılı ismi Fatih Tekke oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
Trabzonspor'da Fatih 'Sultan' Tekke farkı! 2023'ten sonra...

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde başarılı bir sezon geçiriyor. Süper Lig'de 13 hafta sonunda 28 puanla zirve yarışında olan bordomavililer, 2021-2022 sezonunda şampiyon olduğu sezondan bu yana en iyi dönemini yaşıyor. Fatih Tekke ile 13 haftada 2.1'lik maç başına puan ortalaması tutturdu. Tekke yönetimindeki Fırtına, maç başına 10.9 şut ortalaması ve maç başına 1.7'lik gol ortalaması da yakaladı. Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmeyen ve bu sezon sadece tek yenilgi yaşayan Karadeniz devi, zirve yolundaki iddiasını gösteriyor.

EN BAŞARILI HOCA OLDU

Başkan Ertuğrul Doğan döneminde de en başarılı teknik direktör Fatih Tekke oldu. Bordomavililer, Fatih Tekke ile 24 lig karşılaşmasına çıktı. İlk sezonunda 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet, bu sezon ise 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Fırtına, Tekke ile 24 karşılaşmada 13 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Başarılı hoca, 1.95 puan ortalamasıyla Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 hoca içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.

Türk Telekom reklam
