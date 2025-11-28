CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor "Beni hasta edeceksiniz"

Trabzonspor Youtube’daki ‘maçın hikayesi’ videosunda Fatih Tekke’nin Başakşehir galibiyeti sonrası “Valla beni hasta edeceksiniz. Ama sonu güzel oldu. Bu maça ihtiyacımız vardı” sözleri dikkat çekti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
Fırtına'nın son dakika golüyle gelen 4-3'lük Başakşehir galibiyeti sonrası 'maçın hikayesi' videosu yayınladı. Trabzonspor Youtube üzerinden yayınlayan videoda Teknik Direktör Fatih Tekke'nin takıma yaptığı konuşma büyük ilgi topladı. Fatih Tekke önce devre arasında, "Sakin kalmazsanız çok sıkıntılı maç. Ceza sahasında adamımız var, daha bir tane istediğim orta adama gelmedi. Çok panik yapıp bir an önce gol atalım demeyin, olmaz" sözleriyle dikkatleri topladı.

ÇOK GÜZEL BİR ENERJİ

4-3'lük galibiyetin ardından ise başarılı teknik adam, soyunma odasında futbolcularını tebrik ederken, ortaya koyulan mücadeleyi takdir ederek şöyle konuştu; "Valla beni hasta edeceksiniz. Ayağınıza sağlık. Zor oluyor çocuklar görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok sonuna kadar mücadele. Çok güzel bir enerji oldu. Bu maça ihtiyacımız vardı. Son dakikaya kadar kopmadan bırakmamanız gayet güzel. Eksiklerimiz ve sakatlarımız var. Her şey çok güzeldi."

ALKIŞLAR ONANA'YA

Trabzonspor'un dünyaca ünlü kalecisi Andre Onana, Başakşehir maçının devre arasında arkadaşlarını motive etmek için söz alan isimlerden oldu. Onana arkadaşlarına yaptığı konuşmada, "Kardeşlerim buraya kazanmak için geldik. Bu şekilde bir tutumla oynayamayız. Adamlar 10 kişi oynuyorlar" uyarılarını yaptı.

VISCA DUYGULANDIRDI

Başakşehir maçında çok şanssız bir sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Edin Vişça'nın 4-3'lük galibiyet öncesi soyunma odasındaki konuşması dikkat çekti. Takımın kaptanlarından olan Vişça'nın arkadaşlarını maç öncesi uyararak, "Trabzonspor tepede olmayı hak ediyor"

GURUR DUYUYORUM SİZİNLE

Takımın liderlerinden Stefan Savic'in Başakşehir galibiyeti sonrası arkadaşlarını kutlaması dikkatlerden kaçmadı. Deneyimli stoper, "Gerçekten gurur duyuyorum sizinle olduğum için" sözleriyle tüm takımı tebrik etti.

NWAKAEME İŞ BAŞINDA

Nwakaeme, 4-3 kazanılan Başakşehir maçının devre arasında takımı yalnız bırakmadı. Nwakaeme, tüm takımı hırslandıran isimlerden birisi oldu. Nijeryalı yıldız, "Sahaya çıktığınızda çözüm aramanız lazım.

