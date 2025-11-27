CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Onuachu ve Augusto rüzgarı esiyor

Trabzonspor'da ön bölgedeki vazgeçilmez ikilisi olan Onuachu ve Augusto, Süper Lig'deki sekiz takımdan daha fazla gol atarak büyük bir başarıya imza attılar. İşte ayrıntılar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Süper Lig'deki sekiz takımdan daha fazla gol atan Onuachu ve Augusto (15) bordo mavili takımın zirve yarışındaki en büyük kozları aldı. 28 puanın 24'üne katkı yaptılar.

Trabzonspor bu sezon Fatih Tekke ile önemli bir ivme yakalamış durumda. Süper Lig'de 13 hafta sonunda 28 puanla üçüncü sırada yer alan Fırtına'da iki isim gol yükünü omuzluyor: Paul Onuachu ve Felipe Augusto. Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olan Onuachu ve Augusto toplam 15 golle ligin yıldız isimlerini geride bırakmayı başardı. Şu ana dek rakip fileleri 22 kez sarsan Karadeniz devinin toplam gollerinin yaklaşık yüzde 70'ini kaydeden iki futbolcu, zirve yarışında takımın en büyük silahı olmayı sürdürüyor. Nijeryalı forvet Onuachu dokuz gol kaydederken, bir de asist yaptı. Brezilyalı Augusto da altı kez fileleri sarstı.

EN-NESYRI VE TALISCA TAKİP EDİYOR

Onuachu ve Augusto, sadece performanslarıyla değil, ekonomik verimlilikleriyle de Süper Lig'de ön planda. Birlikte 15 gole ulaşan bordomavili oyuncular, hem süre hem maliyet açısından rakiplerinin önünde yer aldı. Trabzonsporlu futbolcular, takım bütçesine oranla verdikleri katkı bakımından rakip hücum hatlarına büyük fark attı. Trabzonspor'un golcü ikilisini, Fenerbahçe'den En-Nesyri ve Talisca takip etti. Sarı-lacivertli oyuncular, toplamda 13 gole imza atarken, En-Nesyri 7 gol, Talisca ise 6 gol ve 1 asist sağladı. Galatasaray'da İcardi (7) ve Barış Alper Yılmaz (4, 4 asist) gole imza attı. Osimhen'in Süper Lig'de 3 golü bulunuyor.

8 TAKIMI SOLLADILAR

Rakip fileleri 15 kez sarsan Onuachu ve Augusto, Süper Lig'de mücadele eden 8 takımdan daha fazla gol attı. G.Birliği'nin 14, Alanya, Antalya, Kasımpaşa, Kayseri ve Karagümrük'ün 13'er, Kocaeli'nin 11 ve Eyüp'ün 7 golü var. Göztepe ise müthiş ikili gibi 15 kez ağları havalandırdı

