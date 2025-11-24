RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda RAMS Başakşehir'in konuğu oluyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:
RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke
Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Tim, Zubkov, Vişça, Augusto, Onuachu
BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı 24 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.
BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
FIRTINA'DA TEK HEDEF GALİBİYET
Fatih Tekke önderliğinde sezona etkili başlayan Trabzonspor, milli ara öncesi oynadığı son 2 maçta berabere kalarak 3. sıraya geriledi. Kritik İstanbul deplasmanında 3 puan hasretine son vermeyi amaçlayan Fırtına, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Bu sezon 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililerin 25 puanı bulunuyor.
BORDO-MAVİLİLER İSTANBUL'DA ÜSTÜN
İstanbul'da oynanan maçlarda Trabzonspor'un Başakşehir'e karşı üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde Karadeniz devi 8, turuncu-lacivertliler de 6 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabakada ise taraflar üstünlük kuramadı. Geride kalan mücadelelerde bordomavililer 30 gol atarken, Başakşehir de 20 gol sevinci yaşadı.
SON 2 MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI
İstanbul'da Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanan son iki maçta bordo-mavililerin üstünlüğü göze çarpıyor. İstanbul'da Fatih Terim Stadı'nda yapılan son iki müsabakayı Trabzonspor 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.
BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Temel yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstleniyor. Başakşehir-Trabzonspor maçı VAR koltuğunda Cihan Aydın yer alıyor. AVAR'da ise Serkan Çimen görevi üstleniyor.