Ziraat Türkiye Kupası
Ernest Muçi: Son golü takım olarak attık!

Ernest Muçi: Son golü takım olarak attık!

Trabzonspor'da Ernest Muçi, takımına galibiyeti getiren golü kaydederken maç sonunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 22:42
Ernest Muçi: Son golü takım olarak attık!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir karşısında sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da Ernest Muçi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Muçi, "Zor olacağını biliyorduk. Başakşehir saygıyı hak eden bir takım. Sahada bunu göstermeye çalıştık. İkinci yarı her şeyimizi vermeye çalıştık ve en iyi performansımızı gösterdik. Çok önemli bir galibiyet ama burada kalamayız, devam etmeliyiz. Goller önemli takıma galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. 90+11'de olması bunu daha önemli yapıyor. Goller hatırlanacak ama devam etmek önemli. Son golü takım olarak attık. Hep beraber kazandık, Trabzonspor kazandı. Arseniy Batagov'un sakatlığı vardı, buna rağmen oynadı. Bana iki asist yaptı, ceza sahasında hep beni aradı. Attığım gollerden sonra sahada onu aradım. İnanılmaz performans gösterdi. Çok iyi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

