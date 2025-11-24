Başakşehir-Trabzonspor MAÇI CANLI İZLE | TS maçı şifresiz nasıl izlenir?

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Son haftalarda puan kayıplarını telafi etme peşinde olan Fırtına, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde üst üste 2 beraberliğin ardından İstanbul deplasmanında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata lüksü bulunmayan bordo-mavililer, 25 puanla 3. sıradaki yerini koruma ve zirveyle arasındaki makası açtırmama hedefinde. Başakşehir ise iç saha avantajını kullanıp, 16 puana çıkmayı amaçlıyor. Peki, RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı 24 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir FK: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Berat, Umut, Crespo, Da Costa, Deniz, Shomurodov

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya(Okay), Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Augusto, Zubkov, Olaigbe, Onuachu

FIRTINA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Fatih Tekke önderliğinde sezona etkili başlayan Trabzonspor, milli ara öncesi oynadığı son 2 maçta berabere kalarak 3. sıraya geriledi. Kritik İstanbul deplasmanında 3 puan hasretine son vermeyi amaçlayan Fırtına, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Bu sezon 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililerin 25 puanı bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR'İN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

BAŞAKŞEHİR İLE TRABZONSPOR ARASINDA 35. RANDEVU

Başakşehir ile Trabzonspor bu akşam oynayacakları maçla birlikte 35. kez rakip olacak. İki ekip bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 14, turuncu-lacivertliler de 10 defa kazandı. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 49 golüne, İstanbul takımı 38 golle yanıt verdi.

BORDO-MAVİLİLER İSTANBUL'DA ÜSTÜN

İstanbul'da oynanan maçlarda Trabzonspor'un Başakşehir'e karşı üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde Karadeniz devi 8, turuncu-lacivertliler de 6 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabakada ise taraflar üstünlük kuramadı. Geride kalan mücadelelerde bordomavililer 30 gol atarken, Başakşehir de 20 gol sevinci yaşadı.

SON 2 MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI

İstanbul'da Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanan son iki maçta bordo-mavililerin üstünlüğü göze çarpıyor. İstanbul'da Fatih Terim Stadı'nda yapılan son iki müsabakayı Trabzonspor 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

FATİH TEKKE'NİN TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 13. haftasındaki Başakşehir maçıyla birlikte Karadeniz devinin başında ligde 24. müsabakasına çıkacak. Bu mücadeleyle bordo-mavililerin başında 258. gününü dolduracak olan Fatih Tekke, Trabzonspor ile ilk maçına da geçtiğimiz sezon Başakşehir karşısında çıkmıştı.

TRABZONSPOR KADROSUNDA 2 EKSİK

Bordo-mavili ekipte, Başakşehir karşılaşması öncesi iki eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Karadağlı stoper, Stefan Saviç forma giyemeyecek. Aynı şekilde kırmızı kart cezası olan Faslı orta saha Benjamin Bouchouari, bugünkü mücadelede takımda yer alamayacak.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Temel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek. Başakşehir-Trabzonspor maçı VAR koltuğunda Cihan Aydın yer alacak. AVAR'da ise Serkan Çimen görevi üstlenecek.