Sadece bir kez kaybetti

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'in 13. haftasında pazartesi deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon sadece 1 kez eli boş sahadan ayrıldı. Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde üçüncü sırada bulunarak zirve yarışında yer alan bordo-mavililer, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Başakşehir'i yenmenin hesaplarını yapıyor.

Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 5 karşılaşmaya çıkan Fırtına, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer sadece 5. haftada Fenerbahçe önünde uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

İKİ PUAN ORTALAMASI

Bordo mavili takım, İstanbul ekipleri karşısında bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan elde etti. İstanbul takımları karşısında bu sezon 6. karşılaşmasına çıkacak Karadeniz ekibi, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 2 puan ortalaması yakaladı.

BAŞAKŞEHİR'İ MAĞLUP ETMİŞTİ

Karadeniz devi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon göreve başladığı ilk maçta RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşmıştı. Bordo-mavililer, İstanbul temsilcisi önünde 3-0 kazanarak sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmişti.

BÜYÜK MÜJDE: BATAGOV DÖNDÜ

Pazartesi günü Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirirken, 5'e 2 ile devam eden idman, taktik çalışması ile sona erdi. raporları temiz çıkan stoper Batagov'un antrenmanlara katılması teknik ekibi sevindirdi. Tedavisi devam eden Savic ise antrenmanda yer almadı.

ARDINDAN KONYA GELİYOR

Bordo mavililer, Başakşehir karşılaşmasının ardından sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Karadeniz devi, daha sonra ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Vanspor ile mücadele edecek. Ligin ilk yarısının kapanış bölümünde ise Fırtına üst üste iki deplasmana çıkacak; sırasıyla Göztepe ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

BANİYA'NIN HEYECANI

Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Trabzonspor'un stoperi, Başakşehir maçında da savunmanın bel kemiği olacak. Fatih Tekke'nin zorlu maç öncesi 26 yaşındaki futbolcusu ile görüştüğü belirtildi. Baniya'nın formayı kaptırmamak için çok çalıştığı kaydedildi.

CEZASI SONA ERİYOR

Fatih Tekke'nin "çok özel" olarak nitelendirdiği ve büyük beklenti içinde olduğu Bouchouari, kırmızı kart cezasının bitmesini dört gözle bekliyor. Galatasaray derbisinde oyuna girdikten sadece 7 dakika sonra kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan genç orta saha, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

KALE ONANA'NIN

Takımda sakatlık kabusu sona eriyor. Ayak bileğindeki sorun nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Onana, tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara yeniden başladı. Kamerunlu eldiven, sağlık ekibinden de "oynayabilir" raporunu aldı.