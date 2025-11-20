Savunmada sıkıntı sürüyor

Takımda savunma hattındaki sıkıntı büyüyor. Galatasaray derbisinin ardından önce Stefan Savic, ardından Batagov sakatlık yaşamış ve iki futbolcu da milli arayı tedavi süreciyle geçirmek zorunda kalmıştı. Ancak bordomavililerin beklediği olumlu haber gelmedi. Başakşehir karşılaşması öncesi en azından Savic'in takıma dönebileceği umulsa da Karadağlı stoper henüz hazır duruma gelemedi. Ukraynalı stoperin de iyileşmemesi sonrası teknik direktör Fatih Tekke'nin, defansta Okay Yokuşlu-Rayyan Baniya ikilisine yeniden görev vermesi bekleniyor.