Haberler Trabzonspor Savunmada sıkıntı sürüyor

Savunmada sıkıntı sürüyor

Sakatlıkları bulunan Savic ve Batagov’dan beklenen olumlu haber gelmedi. Fatih Tekke, Başakşehir maçına da stoper tandemini Okay-Baniya ikilisi ile oluşturabilir

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Savunmada sıkıntı sürüyor
Takımda savunma hattındaki sıkıntı büyüyor. Galatasaray derbisinin ardından önce Stefan Savic, ardından Batagov sakatlık yaşamış ve iki futbolcu da milli arayı tedavi süreciyle geçirmek zorunda kalmıştı. Ancak bordomavililerin beklediği olumlu haber gelmedi. Başakşehir karşılaşması öncesi en azından Savic'in takıma dönebileceği umulsa da Karadağlı stoper henüz hazır duruma gelemedi. Ukraynalı stoperin de iyileşmemesi sonrası teknik direktör Fatih Tekke'nin, defansta Okay Yokuşlu-Rayyan Baniya ikilisine yeniden görev vermesi bekleniyor.
