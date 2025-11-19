Trabzonspor RAMS Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ve pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi. Tedavileri devam eden Savic ve Batagov çalışmada yer almazken, milli takımlarda bulunan oyuncular antrenmana katıldı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek