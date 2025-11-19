Onana yeniden doğdu

Trabzonspor'un 1 numarası Andre Onana bordo-mavili takımda adeta yeniden doğdu... İngiliz devi Manchester United'da istediği sıkıntılı bir dönem geçiren Onana, Trabzonspor'da aradığını buldu. Performansı ve liderliğiyle öne çıkan Kamerunlu file bekçisi, camiada ve şehirde de çok sevildi. Manchester United taraftarları da Trabzonspor'daki performansını yakından takip ettiği Onana, 8 lig maçında toplamda 28 kurtarış yaparken maç başına 3.5'luk bir ortalama tutturdu. Yüzde 80'lik bir kurtarış yüzdesine sahip olan Onana, 8 maçta sadece 7 gol yedi ve maç başına 0.9'luk gol yeme oranı buldu.