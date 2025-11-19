CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Onana yeniden doğdu

Onana yeniden doğdu

8 lig karşılaşmasında toplamda 28 kurtarış yapan Kamerunlu eldiven maç başına 3.5’luk bir ortalama tutturdu. Onana yüzde 80’lik bir kurtarış yüzdesine sahip.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Onana yeniden doğdu
Trabzonspor'un 1 numarası Andre Onana bordo-mavili takımda adeta yeniden doğdu... İngiliz devi Manchester United'da istediği sıkıntılı bir dönem geçiren Onana, Trabzonspor'da aradığını buldu. Performansı ve liderliğiyle öne çıkan Kamerunlu file bekçisi, camiada ve şehirde de çok sevildi. Manchester United taraftarları da Trabzonspor'daki performansını yakından takip ettiği Onana, 8 lig maçında toplamda 28 kurtarış yaparken maç başına 3.5'luk bir ortalama tutturdu. Yüzde 80'lik bir kurtarış yüzdesine sahip olan Onana, 8 maçta sadece 7 gol yedi ve maç başına 0.9'luk gol yeme oranı buldu.
