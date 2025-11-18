CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da Wesley Said sesleri! Fransız basını duyurdu

Trabzonspor'da Wesley Said sesleri! Fransız basını duyurdu

Fransa basını, bordo mavili kurmayların Lens ile temasları iyice hızlandırdığını duyurdu. Asıl mevkisi santrfor olan Wesley Said, her iki kanat ve 10 numarada da oynuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Trabzonspor'da Wesley Said sesleri! Fransız basını duyurdu

Devre arası transfer operasyonuna başlayan Trabzonspor, Wesley Said'in peşinde. Bordo mavililer, yaz döneminde transfer listesinde bulunan Fransız hücum oyuncusu için yeniden harekete geçti. Fransız basını, bordo-mavili ekibin Lens ile temasa geçtiğini ve 3 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığını iddia etti.

Ayrıca Said'in, Fransız ekibinin sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği belirtildi. 30 yaşındaki yıldızın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Transfermarkt'a göre değeri 3 milyon euro. Asıl mevkisi santrfor olan 1.71 boyundaki oyuncu ayrıca her iki kanatta ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Bu sezon Lens'te çoğunlukla 10 numara olarak forma giyen Said, Ligue 1'de 12 maça çıkarken, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor cephesi ise görüşmelerini sürdürerek transferi devre arasında sonuçlandırmayı hedefliyor. Yönetim, tecrübeli oyuncunun menajeri ve Lens ile teması sıklaştırdı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de üçüncü sırada yer aldığı bu dönemde kadro kalitesini artırmak ve zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor. Said'in performansı ve oyun stili, Trabzonspor'un hücum planına uygun bir profil olarak değerlendiriliyor. Yönetim, yabancı kontenjanında boşluk açmak için de plan yapıyor.

OYUN TARZI

Teknik &

çeviklik: Kısa boyunun avantajıyla dar alanda çok çevik. Topu ayağına aldığında yön değişimleriyle savunmayı bozabiliyor.

Dripling becerisi: Bir-bir pozisyonlarda etkili. Özellikle kontra ataklarda açık alan bulduğunda çok tehlikeli.

Bitiricilik: Ceza sahasında sakin, plase vuruşları iyi. Fakat fiziksel temaslarda bazen zorlanabiliyor.

Pozisyon alma: Savunma arkasına koşular yapmayı sever, topsuz oyunda aktif.

Çok yönlülük: Hem kanatta hem 2. forvet olarak oynayabiliyor.

GÜÇLÜ YANLARI

İlk adım hızı ve patlayıcılığı

Tekniği ve dar alanda top hakimiyeti

Topsuz koşular ve pozisyon bilgisi

Takım oyununa uyumu (özellikle Lens'te sistem oyuncusu gibi)

ZAYIF YANLARI

Fizik gücü (ikili mücadelelerde zorlanabiliyor)

Süreklilik: Zaman zaman sakatlıklar nedeniyle ritmini kaybediyor. Gol katkısını daha istikrarlı hale getirmesi gerekiyor.

LENS İÇİN BÜYÜK KAYIP

Wesley Said, 2025/26 sezonunda ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. 12 maçta görev alan başarılı futbolcu takımına 5 gol 2 asistlik katkı sağladı. Sage, oyuncunun deneyimine ve ceza sahasındaki etkinliğine önem veriyor. Bu nedenle Said'in olası ayrılığı teknik heyet tarafından önemli bir kayıp olarak görülüyor.

