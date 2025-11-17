CANLI SKOR ANA SAYFA
Kurucu üye Karanis unutulmadı

Kurucu üye Karanis unutulmadı

Bordo-mavililer, kulübün kurucu üyelerinden Nihat Karanis için bir anma mesajı yayınladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Kurucu üye Karanis unutulmadı
Bordo-mavililer, kulübün kurucu üyelerinden Nihat Karanis için bir anma mesajı yayınladı. Trabzonspor'un resmi sitesinde yer alan mesajda şu sözler kullanıldı: "Kurucu üyelerimizden Nihat Karanis'i vefatının 18. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Karanis, 2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan kulübümüzün ilk yönetim kurulunda yer aldı. Kulübümüzde toplam 5 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Karanis, 16 Kasım 2007 tarihinde Trabzon'da hayatını kaybetti. Kulübümüzün yapı taşlarından biri olan Nihat Karanis'i vefatının 18. yıl dönümünde minnetle yad ediyoruz."
