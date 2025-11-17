Başakşehir mesaisi

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarına devam etti. Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alanda oyun devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
