Fırtına kaybetmiyor

Karadeniz devi, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında F.Bahçe'ye 1-0 kaybetttiği maçtan bu yana yenilmiyor. Fırtına bu süreçte Gaziantep FK (1-1), Karagümrük (4-3), Kayseri (4-0), Çaykur Rize (2-1), Eyüp (2-0), G.Saray (0-0), Alanya (1-1) sonuçlarını aldı. Lider Galatasara ile puan farkı şu an 4. Fırtına'nın hedefi puan durumunu eriterek zirveye çıkmak.
