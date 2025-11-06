Karşılaşma başına 14 şut

Fırtına 11 haftalık sürede maç başına 14 toplam şut ve 4.9 isabetli şut ortalaması ile rakip kaleyi sürekli tehdit altında tutan bir takım görüntüsü sergiliyor. Ayrıca bu periyotta 8 topu da direkten döndü. Bordo-mavili takım geride kalan 11 haftada toplamda 6 kafa golü bularak hava hakimiyetini de ön plana çıkardı.
