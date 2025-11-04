Wagner Pina kasırgası

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezon başında Estoril'den alınan Wagner Pina, özellikle Eyüpspor ve Galatasaray maçlarında gösterdiği yüksek performansla göz dolduruyor. Malheiro'nun ayrılığı sonrası formayı devralan Yeşil Burun Adalı sağ bek yükselen grafik sergilemeye devam ediyor. Son haftalarda etkisini artıran Pina, hem savunmada hem hücumda farkını gösteriyor. İkili mücadelelerdeki başarısının yanı sıra sahada doğru pozisyon alma alışkanlığıyla taraftarın da beğenisini kazanan 23 yaşındaki oyuncu, takımda 'devamlılık' konusundaki kararlılığını sahaya yansıtmayı sürdürüyor.