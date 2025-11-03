CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor Fatih Tekke ile istikrar peşinde!

Trabzonspor Fatih Tekke ile istikrar peşinde!

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde 22 lig maçında sadece 3 kez yenildi; bu sezon 11 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 11:59 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 12:18
Trabzonspor Fatih Tekke ile istikrar peşinde!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 22 lig maçında 3 yenilgi aldı.

Geçen sezon ligin 27. haftasında Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından 32 puanla 11. sırada bulunan Karadeniz ekibinde, Şenol Güneş'in yerine Fatih Tekke göreve getirildi.Bordo-mavililer, Fatih Tekke ile ilk sezonundaki 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde etti. Karadeniz ekibi, ligi 51 puanla 7. tamamladı.

Trabzonspor, bu sezon ise 11. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 5 puan, Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alıyor.

BU SEZON TEK YENİLGİ

Trabzonspor, bu sezon 11 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, ilk 3 haftada evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Sezonun 4. haftasında Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 5. hafta Fenerbahçe'ye uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, 6. hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken 7. haftada İstanbul'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 8. hafta evinde Zecorner Kayserispor'u 4-0, 9. haftada Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1, 10. haftada ikas Eyüpspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Trabzonspor, 11. haftada ise Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

2 PUAN ORTALAMASINA YAKIN

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda toplam 22 lig karşılaşmasında 12 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 43 puan alarak 1.95 puan ortalamasını tutturdu.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise 11 maçta 24 puan ile 2.18 ortalama ile karşılaşmalarını oynadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a kaybetti

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde 3 yenilgiyi de büyük karşılaşmalarda aldı.

Bordo-mavililer, Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 mağlup olurken bu sezon da sarı lacivertli takıma 1-0 kaybetti.

