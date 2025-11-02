CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Onana kalitesi

Onana kalitesi

Trabzonspor'un dünyaca ünlü kalecisi Andre Onana, 0-0 beraberlikle tamamlanan Galatasaray derbisinde takımının en iyi isimlerinden biri olarak dikkat çekti. Kamerunlu eldiven, 90 dakika boyunca kalesinde hem soğukkanlı bir görüntü çizdi hem de başarılı kurtarışlarıyla adından söz ettirdi.
Bir kez daha takım arkadaşlarına güven veren Onana, RAMS Park'taki dev karşılaşmada önemli işler yaptı. 29 yaşında kaleci özellikle liderliğiyle takım arkadaşlarına güven aşıladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 06:50
Onana kalitesi

Trabzonspor'un dünyaca ünlü kalecisi Andre Onana, 0-0 beraberlikle tamamlanan Galatasaray derbisinde takımının en iyi isimlerinden biri olarak dikkat çekti. Kamerunlu eldiven, 90 dakika boyunca kalesinde hem soğukkanlı bir görüntü çizdi hem de başarılı kurtarışlarıyla adından söz ettirdi.

Bir kez daha takım arkadaşlarına güven veren Onana, RAMS Park'taki dev karşılaşmada önemli işler yaptı. 29 yaşında kaleci özellikle liderliğiyle takım arkadaşlarına güven aşıladı.

OSİMHEN İLE İCARDİ'Yİ DURDURDU

Onana karşılaşma boyunca Galatasaray önünde toplamda 5 kurtarış yaptı. Başarılı kaleci özellikle 81. dakikada sarı-kırmızılıların iki yıldızı Victor Osimhen ve Mauro İcardi'nin arka arkaya şutlarını çıkararak alkışları topladı. Onana'nın yaptığı 5 kurtarışın 3'ünü ceza sahası içinden, 2'sini de ceza sahası dışından yaptı. Teknik Direktör Fatih Tekke de tecrübeli kalecisini maçın ardından tebrik ederek performansını övdü. Aynı zamanda takım arkadaşları da kurtarışların ardından Kamerunlu eldiveni tebrik etti.

