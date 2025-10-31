Kaptanlar devrede

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bordo-mavili takımın deneyimli yıldızları ve kaptanları kritik Galatasaray maçı öncesi devreye girdi. Kaptan Stefan Savic başta olmak üzere Andre Onana, Paul Onuachu, Edin Vişça gibi deneyimli isimler arkadaşlarına destek oluyor. Takımdaki genç yıldızlara derbi müsabakasının önemi anlatılıyor. Bordo-mavili futbolcular dev derbide kesinlikle 3 puan hedefliyor.