Trabzon'da yer-gök bordo mavi

Trabzonspor yönetim kurulu, taraftarlardan gelen yoğun talep sonrasında bilet fiyatlarında indirime gitmişti. Bu talep sonrasında Eyüpspor ile oynanan kritik karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar yoğun bir ilgi gösterdi.
