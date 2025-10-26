Teşekkürler Cumhurbaşkanım

Trabzonspor'un 59. olağan genel kurul toplantısı, Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda divan üyesi katıldı. Kurulda konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, n, sezona iyi başladıklarını ancak bazı şanssızlıklar ve hatalı hakem kararları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını belirterek, "Bugün belki bütün maçlarını kazanmış bir başkan olarak burada olabilirdim ama bazı kasıtlı hakem kararları yüzünden 5 puan gerideyiz. Genç bir takım ve teknik ekibimiz var. Fatih Tekke ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle çok daha güçlü olacağız" dedi.

BORÇ 2 MİLYAR 850 MİLYON TL

Başkan Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a satışından elde edilen gelirin eklenmesiyle birlikte Trabzonspor'un borcunun yaklaşık 2 milyar 850 milyon TL seviyesinde olduğunu söyledi. Doğan, "Bu borcun içinde ileriye dönük bonservis ödemeleri de var. Diğer kulüplerin borçları 30 milyar TL'ye yaklaşmış durumda. Biz ise doğru adımlarla bu seviyede tutabiliyoruz. Şampiyon olduğumuz sezonda takım bütçemiz 35 milyon euro'ydu, ikinci olan takımın 40 milyon euro'ydu. Şimdi 8 katı bütçelerle mücadele ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

EMEĞİN SAVAŞINI VERMİŞTİR

Doğan, ekonomik şartların giderek ağırlaştığı futbol ortamında kulübün rekabet gücünü koruduğunu vurgulayarak, "Fark çok açıldı ve nerede olduğumuzun çok iyi anlaşılması lazım. Trabzonspor her zaman yarışacaktır, her zaman 'Paraya karşı emeğin savaşını' vermiştir" dedi. Teknik direktör Fatih Tekke'ye de övgüde bulunan Doğan, "İyi bir Trabzonsporlu olan Fatih Tekke, bu süreçte inanılmaz emek harcadı. Oyuncularla ilişkileri çok iyi, takım içinde büyük bir ahenk var. Eksiklerimiz var ama herkesin niyeti iyi" ifadelerini kullandı. Doğan, taraftarlara da çağrıda bulunarak, "Bu takımın en büyük eksiği şu anda taraftarlarımız. Bu işin gerçeği birlik olmak. Lütfen takımlarına sahip çıksınlar" diye konuştu.

20-25 YILDIR YAPILMAMIŞTI

Doğan, Trabzonspor'un mali dengesini kalıcı biçimde iyileştirecek adımların uzun süredir atılmadığını belirterek, "Trabzonspor'un mali durumunu düzeltecek yatırımlar 20-25 yıldır yapılmamış. Biz bu konuda önemli bir süreci başlattık" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçteki desteğine özel bir teşekkür sunan Doğan, "Cumhurbaşkanımız arazilerin tahsisi konusunda başroldeydi. Şu ana kadar dört arazi kazandırdık, beşinci üzerinde de çalışmalarımız sürüyor" dedi.

YEREL SİYASİLER EMEK VERDİ

Doğan, Trabzon'daki siyasi aktörlerin de kulübe destek konusunda elini taşın altına koyduğunu vurguladı: "Nereye gitmemiz gerekse, yerel siyasetçiler bire bir yanımızda oldular. Ciddi emek verdiler, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

GÜNEŞ AĞABEYLİĞİNİ GÖSTERDİ

Şenol Güneş'e de teşekkür eden Doğan, "Şenol hocam bu süreçte bize ağabeyliğini gösterdi. 'Ne yapabilirim' diyerek her görüşmede yanımızda bulundu. Bu kadar samimi ve gönülden bir desteği çok az gördüm. Bu yatırımlar Trabzonspor'un kurumsal yapısına güç katacak, kalıcı gelirlerin önünü açacak" ifadesini kullandı.

3-4 AY İÇİNDE BORÇ BİTECEK

Rakip kulüplerle ekonomik açıdan aralarındaki farkı vurgulayan Doğan, "Trabzonspor üretip satmak zorunda. Rakiplerimizin sponsorluk gelirleri çok yüksek. Biz kendi stadyumumuzu alabildik ama stadyumdan şu anda yıllık 5 milyon euro zarar ediyoruz. Kombine gelirlerimiz rakiplerimizin 30 kat altında, forma satışlarında da 11-12 kat fark var" dedi. Başkan Ertuğrul Doğan, borç yükünü azaltmak için başlatılan çalışmaların sonuç vereceğini belirterek, "3-4 ay içinde Trabzonspor'un borç konusunun kalmayacağını hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.