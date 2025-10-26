CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Onana duvarı

Onana duvarı

İlk devrede 3 toplamda 4 net kurtarış yapan 29 yaşındaki eldiven için Trabzonspor 'The Wall' paylaşımı yaptı. Onana geçit vermedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:50
Onana duvarı

Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'den kiralığı Andre Onana, her geçen hafta şov yapıyor. Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe derbisinde 8 kurtarış yapan, Kayserispor sınavında da 7 kurtarışa imza atan 29 yaşındaki eldiven dün Eyüp karşılaşmasında da muhteşem oynadı. 3. dakikada Felipe Caleari'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 39'da Halil Akbunar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunu Onana'dan döndü.

G.SARAY'I DA YENMEK İSTİYORUZ

Devamında Thiam'ın kale sahası gönderdiği topu takip eden Yalçın Kayan'ın vuruşunda Kemarunlu eldiven meşin yuvarlağı kornere çeldi. İlk devrede 3 net kurtarışa imza atan Onana için Trabzonspor maçın ilk yarısında "The Wall (Duvar) paylaşımı yaptı. Geçen yıl İngiliz devinde çok eleştirilen Onana, bordo mavili formayı giymeye başladıktan sonra kendini buldu. Taraftarın en sevdiği isimlerden olan Onana, kariyerindeki ilk asistini de Trabzon'da yaptı. Onana maç sonrası, "Burada çok mutluyum. G.Saray'ı da yenmek istiyoruz" dedi.

40 YILLIK TRABZONLU

Onana geldiği günden bu yana 40 yıllık Trabzonsporlu gibi oynuyor. İdmanlarda da yüzünde güller açan Kamerunlu, gençlerle yakından ilgileniyor.

