Haberler Trabzonspor Başkan Doğan düğünde

Başkan Doğan düğünde

Bordo-mavililerin unutulmaz futbolcularından Turgay Semercioğlu'nun kızı İpek Naz, Yunus Emrahan ile hayatını birleştirdi. Nikâh töreni bugün Novotel Trabzon'da gerçekleşti. Çiftin nikâhını Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kıyarken, törene Başkan Ertuğrul Doğan da katıldı.

26 Ekim 2025 Pazar
Bordo-mavililerin unutulmaz futbolcularından Turgay Semercioğlu'nun kızı İpek Naz, Yunus Emrahan ile hayatını birleştirdi. Nikâh töreni bugün Novotel Trabzon'da gerçekleşti. Çiftin nikâhını Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kıyarken, törene Başkan Ertuğrul Doğan da katıldı. Trabzonspor mesaj paylaştı.
