CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Zirveye giden yolda hata yapmak istemeyen Fırtına, seyirci avantajını da kullanarak Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşürmek için sahaya çıkacak. Ligde 14. sırada yer alan Eyüpspor ise ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Tekke’nin en büyük kozu forvet hattı olacak. Bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 19:06
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Karadeniz'de devam ediyor. Trabzonspor, Papara Park'ta Eyüpspor'u ağırlayacak. Zirve yolunda emin adımlarla ilerleyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, lider Galatasaray ile arasındaki 5 puan farkını eriterek ilk sıraya yerleşmenin peşinde. Evinde 3 puanı alması halinde 23 puana yükselecek olan bordo-mavililer, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Konuk ekip ise 10. haftaya girerken 8 puan ve -5 averajla 14. sırada girdi. Evinde oynadığı 5 maçtan 2'sini kazanan Eyüpspor'un deplasman galibiyeti bulunmuyor. Küme hattından uzaklaşmak isteyen Orhan Ak'ın ekibi, Papara Parkt'tan puansız dönmek istemiyor. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Eyüpspor maçı 11'ler

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Eyüpspor maçı, 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Murat Altan üstlenecek.

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Eyüpspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Mujakic, Calegari, Serdar, Kerem, Legowski, Yalçın, Halil, Thiam

HEDEF DÖRT DÖRTLÜK GALİBİYET SERİSİ

Ligde son 3 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u da Rize'de 2-1 yenen bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 131 hafta sonra art arda 4 maç kazanmış olacak.

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor - Eyüpspor maçı detayları!

EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 167 gündür sahasında kaybetmiyor. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde tek mağlubiyeti geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgi ile almıştı.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından 167 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme ve genç oyuncu Salih Malkoçoğlu haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

G.Saray'da Buruk'u tedirgin eden gerçek!
Buruk kararını verdi! Sözleşmesi...
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye'siz denklem kurulamıyor"
Kocaelispor 3'te 3 yaptı!
F.Bahçe'den Hollandalı yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih 8'de 8 yaptı! Bayern Münih 8'de 8 yaptı! 18:43
Leipzig’den Augsburg’a tarihi hezimet! Leipzig’den Augsburg’a tarihi hezimet! 18:29
Girona ile Oviedo yenişemedi! Girona ile Oviedo yenişemedi! 17:03
Dortmund - Köln maçı detayları! Dortmund - Köln maçı detayları! 17:07
Pendik liderliğe yükseldi! Pendik liderliğe yükseldi! 17:53
G.Saray evinde kazandı! G.Saray evinde kazandı! 18:00
Daha Eski
Cremonese Atalanta maçı CANLI izle! Cremonese Atalanta maçı CANLI izle! 15:20
Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması! Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması! 15:36
Bol gollü maçta kazanan Van! Bol gollü maçta kazanan Van! 15:49
Sarıyer'de kazanan çıkmadı! Sarıyer'de kazanan çıkmadı! 15:51
Augsburg - Leipzig maçı CANLI izle! Augsburg - Leipzig maçı CANLI izle! 16:18
Hamburg Wolfsburg maçı CANLI izle! Hamburg Wolfsburg maçı CANLI izle! 16:32