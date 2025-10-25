CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor-Eyüpspor maçında Onana şov! Kalesinde devleşti!

Trabzonspor-Eyüpspor maçında Onana şov! Kalesinde devleşti!

Trabzonspor’un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Eyüpspor karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla adeta devleşti. Tecrübeli eldiven, üst üste pozisyonlarda gösterdiği reflekslerle maça damgasını vurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 21:17
Trabzonspor-Eyüpspor maçında Onana şov! Kalesinde devleşti!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililerin Kamerunlu kalecisi Andre Onana, yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde devleşti.

Tecrübeli kaleci, mücadelenin 38. dakikasında Serdar Gürler'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole izin vermedi. Başarılı eldiven, bu pozisyonun hemen ardından sol kanattan kesilen ortada Yalçın Kayan'ın altıpas üzerinden şutunu da kurtararak gole izin vermedi.

