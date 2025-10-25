Trabzonspor-Eyüpspor maçında Onana şov! Kalesinde devleşti!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililerin Kamerunlu kalecisi Andre Onana, yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde devleşti.
Tecrübeli kaleci, mücadelenin 38. dakikasında Serdar Gürler'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole izin vermedi. Başarılı eldiven, bu pozisyonun hemen ardından sol kanattan kesilen ortada Yalçın Kayan'ın altıpas üzerinden şutunu da kurtararak gole izin vermedi.
🧤 Andre Onana'dan üst üste iki müthiş kurtarış! #TSvEYP #beINSPORTS pic.twitter.com/q3ido9UsMh— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 25, 2025