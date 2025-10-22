CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Andre Onana o ödülde ilk 10 aday arasında!

Andre Onana o ödülde ilk 10 aday arasında!

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Andre Onana, Afrika'da Yılın Kalecisi Ödülü için belirlenen ilk 10 aday arasında yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 15:47
Andre Onana o ödülde ilk 10 aday arasında!

Trabzonspor'un Manchester United'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığı Andre Onana, Afrika'da Yılın Kalecisi Ödülü için belirlenen ilk 10 aday arasında yer aldı. Kamerunlu file bekçisi ile birlikte listede yer alan diğer isimler ise şu şekildeydi: Vozinha, Ahmed El Shenawy, Numin Mohamedi, Yassine Bounou, Stanley Nwabali, Edouard Mendy, Marc Diouf, Ronwen Williams, Aymen Dahmen.

Benfica'da Mourinho pişmanlığı!
