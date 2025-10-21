G.Saray derbisi 1 Kasım tarihinde

Fırtına, 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park'ta lider Galatasaray'ı devirip puan farkını en kötü ihtimalle 2'ye düşürmek istiyor. Bordo mavililer, Cimbom'un önümüzdeki hafta ligin en istikrarlı ekiplerinden Göztepe karşısında puan kaybı yaşayabileceğini hesaplıyor.
