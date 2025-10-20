CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRABZONSPOR HABERİ: Augusto ve Onuachu ikilisi can yakıyor! İşte ilk 9 haftadaki istatistikleri

TRABZONSPOR HABERİ: Augusto ve Onuachu ikilisi can yakıyor! İşte ilk 9 haftadaki istatistikleri

Süper Lig’de zirve yarışının iddialı ekibi Trabzonspor’da Paul Onuachu ve Felipe Augusto, İlk 9 haftada kaydedilen 15 golün yüzde 73’üne imza attı, hücumda büyük katkı yaptı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Augusto ve Onuachu ikilisi can yakıyor! İşte ilk 9 haftadaki istatistikleri

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanında 2-1 kazanarak 20 puanla ikinci sıraya yerleşen Trabzonspor'da, sezonun ilk 9 haftasına Paul Onuachu ve Felipe Augusto damga vurdu. Bordo-mavili takımın ligde attığı 15 golün 11'i bu iki futbolcudan geldi. Onuachu 7, Augusto ise 4 gole imza atarak takımın hücum gücünü taşıyan isimler oldu. Böylece bordo- mavili takımın toplam gol yükünün yüzde 73'lük bölümünü iki yıldız golcü sırtlanarak alkışları kaptı.

17 PUAN KAZANDIRDILAR

Onuachu, ligin son 4 haftasındaki karşılaşmaların tamamında gol sevinci yaşarken 5 gol kaydetti. Augusto ise son 3 haftada birer gol kaydetti. İki oyuncu, ceza sahası içindeki etkinlikleri ve bitiricilikleriyle takımın skor üretiminde belirleyici oldu. Trabzonspor, Paul Onuachu ve Felipe Augusto'nun gol attığı 7 maçta hiç yenilmedi. Bu karşılaşmalardan 5 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran bordo-mavililer, bu maçlarda toplam 17 puanı hanesine yazdırdı

ONUACHU ZİRVEDE

Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, ligde 7 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek bir sezon aranın ardından Trabzonspor'a dönen Onuachu, Kocaelispor, Samsunspor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında fileleri havalandırdı.

AUGUSTO BEĞENİ TOPLADI

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto ise ligin 2. haftasında 1-0 galip gelinen Kasımpaşa deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim oldu. Augusto, ligin son 3 haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ligin 8. haftasındaki Zecorner Kayserispor ve son oynanan Çaykur Rizespor maçında rakip fileleri birer kez havalandırdı.

ÖZEL PAYLAŞIMLAR

Karadeniz devinde Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası sosyal medyadan özel paylaşımlar yaptı. Paul Onuachu için 'King' yani 'Kral' yazılı bir fotoğraf yayınlandı. Felipe Augusto için de 'İz bırakmaya devam ediyor' denilerek fotoğraf paylaşıldı.

