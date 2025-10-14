CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Alternatifi yok Mustafa Eskihellaç

Alternatifi yok Mustafa Eskihellaç

Bordo mavili takımda Mustafa Eskihellaç'ın boşluğu doldurulamıyor. 28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de en çok hücuma çıkan sol bek oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
Alternatifi yok Mustafa Eskihellaç

Bu sezon Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç farkını gösteriyor. Eren Elmalı'nın Galatasaray'a gidişi sonrası geçen sezon devre arasında bordomavili takıma gelen 28 yaşındaki sol bek, Fatih Tekke'nin vazgeçilmezi oldu. Sakatlığından dolayı forma giyemediği Fatih Karagümrük maçı dışında tüm müsabakalarda oynayan Mustafa, Comparisonator verilerine göre ligde ilk 8 haftanın en fazla progresif koşu (topa sahipken ya da topsuz şekilde hücuma çıkma) yapan beki olarak öne çıktı. Kanat bindirmeleri ve sürati ile dikkat çeken oyuncu, bunu tam 31 kez gerçekleştirdi. Yedi maçda 612 dakika sahada kalırken Trabzon'un bu sezon en çok süre alan yerlisi oldu.

