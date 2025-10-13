CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Krepin Diatta!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Krepin Diatta!

Trabzonspor, Monaco’da oynayan 26 yaşındaki Senegalli yıldız Krepin Diatta’yı listesine yazdı. Sağ ve sol açıkta oynayan deneyimli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Krepin Diatta!

Trabzonspor, kanat rotasyonu için önemli bir transfer çalışması yapıyor. Bordo-mavililer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen 26 yaşındaki Krepin Diatta'yı listesine ekledi. Monaco ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek Senegalli yıldız için ara transfer döneminde harekete geçilmesi bekleniyor. 2021 yılından bu yana Ligue 1 kulübünde forma giyen Diatta, bu sezon şu ana kadar 4 resmi mücadeleye çıkarken toplamda 2 asist yaptı ve 282 dakika süre buldu.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Yaz transfer döneminde de Trabzonspor'un gündeminde olan Krepin Diatta, sağ bekte de görev alabiliyor. Senegal Milli Takımı'nda düzenli olarak forma giyen Diatta, 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Ayrıca sezon sonunda kontratı biteceği için yıldız futbolcunun ocak ayında ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi. Diatta, Monaco'da bu sezon rotasyonla süre alabildi ve ilk 11'den uzak kaldı.

ADETA BİR JOKER

Krepin Diatta, birçok farklı bölgede oynayarak adeta bir joker görevi üstleniyor. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve ofansif orta saha olarak oynayabilen 26 yaşındaki Senegalli yıldız, başarılı bir görüntü çiziyor. Hem Senegal Milli Takımı'nda hem de Monaco'da birçok bölgede forma giyerek dikkat çekti.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ VAR

Senegal Milli Takımı, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde B Grubu'nda 3'te 3 yaparak 2026 Dünya Kupası'na artık çok yaklaştı. Trabzonspor'un gündeminde olan Krepin Diatta da ülkesi Senegal'in Dünya Kupası Elemeleri'ndeki tüm maçlarında 90 dakika forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda sağ bekte oynadı ve 1 asistlik skor katkısı yaptı.

MONACO'DA HOCA DEĞİŞTİ

Diatta'nın transfer dönemi öncesi geleceğini belirleyecek önemli bir gelişme yaşandı. Monaco'da önceki gün teknik direktör değişikliği oldu. Ligue 1 ekibi Adi Hütter ile yollarını ayırırken göreve Sebastien Pocognoli getirildi. Diatta'nın geleceğiyle ilgili kararı yeni teknik direktör Pocognoli'nin kısa sürede vermesi bekleniyor.

BELÇİKA'DA YILDIZI PARLADI

Bordo mavililerin yakından takip ettiği Krepin Diatta, kariyerindeki çıkışı Belçika'da Club Brugge formasıyla yaptı. Belçika ekibiyle 3 lig şampiyonluğu ve 1 lig kupası kazanan Diatta, 95 maçta 20 gol, 10 asistle 30 gole direkt katkı sunmuştu. Monaco ise Senegalli yıldızı, 2021'de Club Brugge'den 16.7 milyon euroya transfer etmişti.

