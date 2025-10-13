Dev kaptanlar

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Trabzonspor'un kadrosunda genç yıldızlar kadar deneyimli futbolcuların etkisi de dikkat çekiyor. Sezon başından bu yana Stefan Saviç, Andre Onana ve Paul Onuachu gibi yıldızlar ön plana çıkıyor. Avrupa futbolunda da yakından tanınan ünlü yıldızlar; Teknik Direktör Fatih Tekke ve ekibinin saha içinde elini güçlendiriyor. 3 yıldız hem saha içinde hem de saha dışında takıma büyük artı değer katıyor.

HERKESE ÖRNEK OLDULAR

Sezon başından bu yana üç yıldız isim saha sonuçlarına ciddi katkı yapıyor. Takıma kaptanlığıyla değer katan Stefan Saviç, Uğurcan Çakır'ın ayrılması sonrası kaleye transfer edilen dünyaca ünlü isim Andre Onana ve 1 yıllık aranın sonrasında bordo-mavili formaya kavuşan 2.01'lik forvet Paul Onuachu, tribünlerin sevgilisi oldu. Bu üç isim sadece istatistik olarak değil, liderlikleriyle de örnek teşkil ediyor. Sezonun genelinde bu üç futbolcunun büyük önem taşıması umuluyor