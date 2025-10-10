CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Efsaneler turnuvası tamamlandı

Trabzon'da 4 yıl önce yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın anısına düzenlenen "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası, Trabzonsporlu eski futbolcuların da forma giydiği şöhretler maçı ve final müsabakasıyla sona erdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
