Efsaneler turnuvası tamamlandı

Trabzon'da 4 yıl önce yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın anısına düzenlenen "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası, Trabzonsporlu eski futbolcuların da forma giydiği şöhretler maçı ve final müsabakasıyla sona erdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor'un paydaşlığında düzenlenen futbol turnuvası, Faroz Futbol Sahası'nda Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Trabzonsporlu eski futbolcular Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Şenol Ustaömer, Bekir Barçın, Hasan Şengün, Hami Mandıralı, Abdullah Ercan ve İbrahim Yattara'nın da sahaya çıktığı şöhretler maçı ve final müsabakasıyla tamamlandı.
