Evinde kaybetmiyor

Evinde kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde ligin yeni takımı Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanla sezona başlayan Trabzonspor, sahasında rakiplerine kurduğu üstünlükle dikkat çekiyor.

Evinde kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde ligin yeni takımı Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanla sezona başlayan Trabzonspor, sahasında rakiplerine kurduğu üstünlükle dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilmedi.

İlk maçını 2017'de oynadı

Fırtına, Papara Park'taki ilk maçında 29 Ocak 2017'de Gaziantep'i 4-0 yenmişti. İlk golü Castillo atmıştı. Trabzonspor yeni stadından 159 lig maçında 93 galibiyet, 34 beraberlik ve 32 yenilgi aldı. 316 gol attı; 181 gol yedi. Yaklaşık yüzde 60'lik galibiyet oranı yakalayan Fırtına maç başına ise 2.00 gol ortalaması elde etti.

2021-22'de hiç yenilmedi

KARADENİZ devi şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021-22 sezonunda evindeki maçlarda hiç yenilmedi. Sahasında 12 galibiyet ve 7 beraberlik aldığı sezon 43 puan toplayan bordo-mavililer, yeni sahasında ilk şampiyonluk coşkusunu yaşamıştı

