CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Tekke'den en iyi başlangıç

Tekke'den en iyi başlangıç

Bordo mavililerin hocası Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerindeki en iyi başlangıcına bu yıl imza attı. Başarılı hoca, 2.13 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tekke'den en iyi başlangıç

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftalık bölümde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, 17 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde milli araya ikinci sırada girdi. Bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonunda söz konusu haftalarda 18

puan elde etmişti. Karadeniz devi, bu sezon ise şampiyonluk sezonunun ardından en iyi başlangıcına imza attı. Bu sezon Kocaelispor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarını kayıpsız geçen Fatih Tekke 2.13 puan ortalaması yakaladı.

210 GÜNLÜK ÇALIŞMA

Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından Trabzonspor'da Fatih Tekke ile başlayan kabuk değişimi meyvelerini vermeye başladı. Bordo-mavililerde sezon başında kadroda yapılan köklü değişimle Tekke ve ekibinin 210 günlük yoğun çalışma sürecinin ardından bordo-mavililer sahada istediğini almaya başladı.

Fenerbahçe'de Tedesco belirsizliği!
G.Saray'a İsviçre'den sürpriz stoper!
DİĞER
TikTok’un ‘kısıtlı mod’u bile kısıtlamıyor!
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: 3 gemiyi gasbettiler!
G.Saray'da Icardi için flaş karar! Sözleşmesi...
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! 00:18
G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... 00:18
A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! 00:18
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması 00:18
Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... 00:18
Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... 00:18
Daha Eski
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 00:18
Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti 00:18
Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak 00:18
Sergen Yalçın'dan o isme destek! Sergen Yalçın'dan o isme destek! 00:18
Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... 00:18
Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! 00:18