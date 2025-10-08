Tekke'den en iyi başlangıç

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftalık bölümde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, 17 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde milli araya ikinci sırada girdi. Bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonunda söz konusu haftalarda 18

puan elde etmişti. Karadeniz devi, bu sezon ise şampiyonluk sezonunun ardından en iyi başlangıcına imza attı. Bu sezon Kocaelispor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarını kayıpsız geçen Fatih Tekke 2.13 puan ortalaması yakaladı.

210 GÜNLÜK ÇALIŞMA

Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından Trabzonspor'da Fatih Tekke ile başlayan kabuk değişimi meyvelerini vermeye başladı. Bordo-mavililerde sezon başında kadroda yapılan köklü değişimle Tekke ve ekibinin 210 günlük yoğun çalışma sürecinin ardından bordo-mavililer sahada istediğini almaya başladı.