Paul Onuachu şehri seviyor

Başkan Ertuğrul Doğan: "Paul Onuachu bize kiralık olarak gelmişti, Onuachu şehri çok seven oyuncu, mutlular. Pazarlıklara başlarken almak vardı kafamızda, bir yandan borç öderken diğer yandan 14-15 milyon vermek abeste iştigaldi. Yerine Banza'yı almıştık. İbrahim bey var, kendisine söylemiştim hemen Onuachu'yu bitir. Kendisi de gelmesi noktasında çaba gösterdi. Önce 10 milyon euro'lara, sonra 8, sonra da daha aşağılara çektik ve etkili oldu. Sahada enerjisini veriyor, genç oyunculara kendi insiyatifleriyle yaptığı işler enerjisini veriyor. İşin rengi değişiyor bu sefer. Sahaya baktığınız zaman işin içinde olduklarını gösteriyorlar. Gelecek daha iyi olacak."