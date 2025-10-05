CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un efsane futbolcuları Emir Yuşa için sahaya çıkacak

Trabzon'da, 4 yıl önce yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı anısına düzenlenecek turnuvada Trabzonsporlu eski futbolcular forma giyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 13:53
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor Kulübü'nün paydaşlığında gerçekleştirilecek futbol turnuvasıyla 4 yıl önce yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı anısına toplumsal farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Ortahisar ilçesindeki Faroz futbol sahasında yapılacak turnuva 7 Ekim'de başlayacak. Dört takımın mücadele edeceği organizasyonun final karşılaşması ise aynı sahada 8 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Turnuvada, Trabzonsporlu eski futbolcular Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Şenol Ustaömer, Bekir Barçın, Hasan Şengün, Hami Mandıralı, Abdullah Ercan ve İbrahim Yattara forma giyecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada turnuvayla farkındalık oluşturmak istendiği belirtilerek "Bu anlamlı etkinlik gençlerimize efsane futbolcularımızı sahada izleme fırsatı sunacak. Tüm vatandaşlarımızı turnuvaya davet ediyoruz." denildi.

